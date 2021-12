Champions, incredibile gaffe: sorteggio da rifare

NYON - Il sorteggio degli ottavi di Champions League verrà ripetuto. La ragione? Una clamorosa gaffe nell'estrazione delle palline aveva messo di fronte Manchester United e Villarreal, già avversari nella fase a gironi. La UEFA si riunirà nuovamente alle ore 15.

La nota diffusa dalla UEFA:

«A causa di un problema tecnico con il software di un provider esterno - che istruisce gli ufficiali su quali team possano affrontarsi e quali no - si è verificato un errore nel sorteggio degli ottavi di Champions League».

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16.