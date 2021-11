Nazionale in emergenza, ma Yakin guarda avanti

LUGANO - È attesa spasmodica in vista della sfida fra Italia e Svizzera, crocevia fondamentale in chiave qualificazione a Qatar 2022. Nella giornata odierna la Nazionale elvetica ha piazzato le tende a Lugano, per affilare le armi in vista della "finalissima" dell'Olimpico. Una Svizzera rabberciata che deve far fronte alle assenze di Kobel, Xhaka, Seferovic, Embolo, Elvedi, Fassnacht e Zuber.

«Pensare a chi non ci sarà? Assolutamente no - le parole di Murat Yakin a margine del primo allenamento di Cornaredo - Abbiamo altri giocatori validi in grado di scendere in campo venerdì. Ho piena fiducia in questo gruppo. Se vi ricordate anche in occasione dell'ultimo scontro di Basilea contro gli azzurri eravamo confrontati con alcune defezioni importanti. E in quell'occasione avevamo disputato un'ottima gara...».

Oggi l'ASF ha annunciato l'infortunio agli adduttori di Zuber, ma per ora non sono previsti nuovi arrivi. Prima di ulteriori decisioni, Murat Yakin attende infatti con ansia un altro bollettino medico: «Aspettiamo domani, anche perché Gavranovic ha un problema a un polpaccio che dobbiamo valutare».

E se toccasse ad Okafor scendere in campo? Il 21enne calciatore del Salisburgo si sta mettendo in luce in questo primo scorcio di stagione: «Per me sarebbe un sogno - ha dichiarato il calciatore - Lo scorso giugno avevo guardato Italia-Svizzera dal divano. Poter eventualmente scendere in campo sarebbe qualcosa di straordinario».

Ti-press (Samuel Golay)