Croci-Torti: «C'è rammarico, ma il pari è giusto»

LUGANO - Solidi in difesa, ma poco presenti in zona offensiva. Si può riassumere così la prestazione bianconera offerta contro il GC. Un Lugano che avrebbe potuto vincerla all'ultimo secondo, quando Custodio ha fallito un rigore. Ma così non è stato. «C’è sempre grande rammarico quando prendi un gol nei minuti di recupero dopo una prestazione difensiva solidissima - le parole del tecnico bianconero Mattia Croci-Torti - Non posso dire niente sull’atteggiamento dei miei giocatori. Prendere quel gol è però stata una beffa, anche se dopo siamo subito ripartiti, ma è innegabile che quando sbagli un rigore al 94esimo fa male. Non ho nulla contro Custodio, si è preso la responsabilità, dopo che i due rigoristi prescelti - Maric e Ziegler - non erano in campo».

Il tecnico momò reputa comunque giusto il pari: «Potevamo prendere i tre punti e sarebbe stato molto bello vincere, ma il pari è giusto. Siamo mancati nelle ripartenze e abbiamo commesso troppi errori tecnici. Tra tre giorni avremo comunque una partita importante, dobbiamo recuperare le forze. Mancheranno ancora per infortunio Maric (operato ad una mano), Lovric (infiammazione) e molto probabilmente anche Ziegler (uscito malconcio dal campo). Dovrò inventarmi una formazione nuova».

Due parole anche sul debutto di Amoura... «Aveva tanta voglia, era la prima partita da titolare ed è difficile da giudicare. Ha tanta qualità e lo manderò in campo ancora dal primo minuto, niente da recriminare sulla sua partita».

Contro le Cavallette, Mattia Croci-Torti si attendeva una partita diversa: «Abbiamo fatto fatica. Ci siamo affidati quasi esclusivamente sui lanci lunghi».

Chiusura con Stefano Guidotti: «Sono contento che il Mister mi ha dato fiducia per affrontare questa partita, sicuramente anche nelle prossime ci sarà spazio e mi farò trovare pronto per dare una mano alla squadra. È stata una partita dura, il primo tempo è stato abbastanza equilibrato, poi nel secondo dopo ci siamo abbassati un po' troppo. I dettagli fanno la differenza, sfortunatamente è arrivato questo pareggio, si poteva anche vincere, ma sono sincero: alla fine il pari ci sta».

Ti-press (Samuel Golay)