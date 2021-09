Campioni si nasce, Pelé già in cyclette: «Pedalando così tornerò presto al Santos»

SAN PAOLO - Nuovamente ricoverato d'urgenza all'ospedale Albert Einstein di San Paolo lo scorso venerdì per difficoltà respiratorie, Pelé sta molto meglio.

L'ex campione brasiliano prosegue il proprio recupero e ha voluto tranquillizzare i suoi tifosi attraverso un video, mentre scherza pedalando su una cyclette (foto in fondo al testo). «Amici mando questo video realizzato oggi da mia moglie, per condividere con voi la mia gioia. Sono circondato da affetto e incoraggiamento che mi fanno sentire un po' meglio ogni giorno. Pedalando così, tornerò presto al Santos, non credete?», sono state le sue parole riportate da "La Repubblica".

Ricordiamo che lo scorso 6 settembre O'Rey era stato sottoposto a un intervento chirurgico per un sospetto tumore al colon riscontrato dopo alcuni esami di routine. Era rimasto in terapia intensiva fino al 14 settembre, prima di essere trasferito in un altro reparto. Tre giorni dopo la notizia di un suo peggioramento e di un nuovo ritorno in terapia intensiva. Fortunatamente il corpo del brasiliano ha reagito nel migliore dei modi.