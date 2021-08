CR7-Juve-City: si tratta

TORINO - La fine del mercato è vicina ma le trattative proseguono. Non è solo l'asse Madrid-Parigi a essere caldo con Kylian Mbappé che potrebbe ben presto raggiungere il campionato spagnolo. A scaldare il mercato degli ultimi giorni d'agosto è anche CR7 che, con ogni probabilità, dirà addio alla Juventus.

L'arrivo in Italia dello storico agente del portoghese, Jorge Mendes, non è certo un caso. Il Manchester City, secondo quanto riporta la stampa della vicina Penisola, sarebbe pronto a mettere sul tavolo un biennale da 14/15 milioni a stagione. Dal canto suo la Juve chiede 30 milioni per il cartellino e non intende scendere sotto questa cifra. Nella trattativa potrebbe essere inserito Gabriel Jesus, che piace molto ai bianconeri.

keystone-sda.ch (Andrea Bressanutti)