Vittoria soltanto accarezzata per il Lugano: a Ginevra finisce pari

GINEVRA - Il Lugano è andato molto vicino al successo - fuori casa contro il Servette (1-1) - in occasione della sfida valida per il 27esimo turno di Super League.

I bianconeri - scesi in campo con la difesa a quattro e con Bottani a supporto degli attaccanti Ardaiz e Abubakar - sono stati abili a passare in vantaggio al 66' con Custodio e hanno accarezzato la vittoria fino all'85', momento in cui i padroni di casa hanno trovato la rete del pareggio con Stevanovic.

Quello di Ginevra si tratta in ogni caso di un punto guadagnato per i ticinesi, anche perché sul terreno di gioco sono stati i locali a rendersi maggiormente pericolosi. Da segnalare l'ottima prestazione fornita dall'estremo difensore Baumann, il quale ha salvato più volte il risultato con alcuni interventi decisivi.

Nello stesso tempo lo Young Boys ha liquidato il Sion 3-0 nei minuti conclusivi dell'incontro. I gol di Nsamé (86'), Spielmann (91') su rigore e Ngamaleu (93') hanno punito oltremodo i vallesani.

In classifica il Lugano occupa sempre la terza posizione con 37 punti unitamente al Losanna (37), dietro agli avversari di giornata (38) e alla capolista YB (60). Dal canto suo il Sion è ultimo insieme al Vaduz (26), con la formazione del Liechtenstein che è scesa però in campo una volta in meno e che sarà impegnata domani sera contro il Basilea.

SERVETTE - LUGANO 1-1 (0-0)

Reti: 66' Custodio 0-1; 85' Stevanovic 1-1.

LUGANO: Baumann; Guerrero (53' Facchinetti), Maric, Ziegler, Lavanchy; Sabbatini, Lovric, Custodio; Bottani (79' Macek); Ardaiz (64' Lungoyi), Abubakar (79' Gerndt).

keystone-sda.ch (MARTIAL TREZZINI)