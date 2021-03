Ecco le scelte di Lustrinelli in vista dell'Europeo

BERNA - L’allenatore dell'Under 21 Mauro Lustrinelli ha diramato le convocazioni per la fase finale dell’Europeo Under 21, in agenda in Ungheria e Slovenia dal 24 al 31 marzo 2021.

Per le partite contro l'Inghilterra (giovedì 25 marzo, ore 15.00), la Croazia (domenica 28 marzo, ore 18.00) e il Portogallo (mercoledì 31 marzo, ore 18.00) sono stati convocati 23 giocatori.

Per Timothy Fayulu (Sion) e Fabian Rieder (Young Boys) è la prima convocazione in assoluto. Dal canto suo Kevin Rüegg (Hellas Verona) sarà assente a causa di un infortunio. Tra i giocatori di picchetto figurano i bianconeri Guidotti e Lungoyi.

«Non vedo l’ora di iniziare la fase finale. Siamo orgogliosi di poter disputare, dopo 10 anni, di nuovo un Europeo. Vogliamo proseguire la nostra "Mission 21", mostrare i nostri valori sul e al di fuori del campo e disputare la fase a gironi con successo», ha dichiarato l’allenatore della Nazionale Under 21 Mauro Lustrinelli.