Follie per il gigante

DORTMUND - I numeri? 19 gol in 20 presenze in Bundesliga, 10 marcature in 6 match di Champions League, 1 in 3 sfide di Coppa di Germania e 1 nella partita valevole per la Supercoppa. Il totale è 31 reti in 30 incontri.

È per questo, per la sua gigantesca capacità di “trovare” la porta - oltre che per la sua età -, che Erling Haaland è divenuto l’oggetto del desiderio delle big d’Europa. Il norvegese sta facendo le fortune di un Borussia Dortmund che l’ha blindato con un contratto fino al 2024 ma che, salvo sorprese, non potrà goderselo ancora in futuro. È infatti molto probabile che, convinti da un sostanziosissimo bonifico, i dirigenti gialloneri accettino di privarsene già la prossima estate.

Le cifre che girano attorno al fenomeno 20enne sono imbarazzanti. Solo pochi giorni fa, radiomercato parlava dei 270 milioni messi sul piatto dal Real Madrid. Troppo? Per nulla, tenendo conto del fatto che quattro stagioni fa Kylian Mbappé passò dal Monaco al PSG per 180 milioni.

L’ultimo club che pare essersi messo sulle tracce di Haaland è il Barcellona il quale, con un nuovo presidente, sembra deciso a una rivoluzione pur di piazzare il colpo. Secondo i media spagnoli, i blaugrana sono pronti a dare il benservito a sette giocatori pur di mettere insieme - tra incassati e risparmiati sugli stipendi - i soldi necessari per completare l’assalto. Sulla lista degli epurati sono finiti Junior Firpo, Coutinho, Antoine Griezmann, Miralem Pjanic, Martin Braithwaite, Neto e Samuel Umtiti; non certo (tutte) delle seconde linee. Oltre che per rilanciare la squadra, ingaggiando l’attaccante classe 2000 a Barcellona sperano poi di convincere Leo Messi a rimanere...

