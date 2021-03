Il bomber del Dortmund è il grande obiettivo del Real

MADRID - All-in su Erling Haaland. Non è un segreto che il bomber del Dortmund, capace di impressionare e mettere insieme numeri mostruosi - in Champions, ad esempio, viaggia alla media di oltre un gol a partita -, sia l’obiettivo principale del Real Madrid in vista della prossima stagione.

I Blancos, per assicurarsi il 20enne, sarebbero infatti pronti a fare follie e ad investire ben 270 milioni di euro. Stando a quanto riportato da “As”, per far indossare la camiseta blanca al prodigio norvegese - assistito da Raiola - gli spagnoli sarebbero pronti a sborsare 150 milioni per il cartellino e 120 per il contratto del giocatore, che ne riceverebbe 20 a stagione per sei anni.

L'operazione non è certo delle più semplici, ma i buoni rapporti fra Florentino Perez e il CEO dei gialloneri potrebbero fare la differenza.

keystone-sda.ch (Sebastian Widmann / POOL)