Oriana Sabatini e il sesso senza limiti

TORINO - La coppia è solida e anche affiatatissima. Uno dei due partner, però, ha una sessualità aperta. Libera.

Per una volta Paulo Dybala non fa parlare di sé per una magia o un errore sul campo. Il campione della Juve è sulla bocca di tanti per le dichiarazioni della fidanzata, la connazionale Oriana Sabatini, che ha ammesso di essere bisessuale. Prestandosi a un “gioco” su Instagram - il classico “Vero o Falso” - l’attrice e cantante argentina ha confermato la sua apertura in quanto a gusti sessuali.

«Sei bisessuale?», le è stato chiesto, e la 24enne non si è sottratta. «Vero? Se ci devi mettere un’etichetta, credo di sì - ha sottolineato, confermando quanto già fatto intendere in passato - Non c’è niente di più bello in questa vita che sentirsi ed essere liberi. Lesbica o bisessuale? Non voglio avere pregiudizi».