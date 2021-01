CR7 scatenato, la Juve batte l'Udinese

TORINO - Serviva una veemente reazione alla Juve dopo lo scivolone interno con la Fiorentina (3-0). E la sin qui altalenante truppa di Pirlo è riuscita nel suo intento battendo per 4-1 l'Udinese e trovando la prima vittoria del nuovo anno.

Cristiano Ronaldo si è subito presentato in campo facendo ciò che gli riesce meglio: segnare. Il portoghese ha siglato due reti (31' e 70'), tra le quali c'è stata gioia anche per Federico Chiesa (49'). Sul gol di quest'ultimo da sottolineare l'assist al bacio servito dallo scatenato CR7. Negli ultimissimi minuti della contesa i gol di Zeegelaar per i friulani e di Dybala per la Juve non hanno modificato la sostanza della gara.

A entrambe le contendenti, prima a De Paul e poi a Ramsey, è pure stata annullata una rete per precedente fallo di mano.

In classifica la squadra bianconera è quinta con 27 punti, dieci in meno della capolista Milan.

keystone-sda.ch (ALESSANDRO DI MARCO)