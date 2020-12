Ci pensa (sempre) Ronaldo, Juve salva a Genova

Spectators: No Spectators - Due to the Coronavirus outbreak.

Venue: Stadio Giuseppe Meazza.

Turf: Desso GrassMaster (Surface composed of natural grass combined with artificial fibres).

Capacity: 75,923.

Referee: Francesco Fourneau (ITA).

Home Manager: Stefano Pioli (ITA).

Away Manager: Fabio Liverani (ITA).

Sidelined Players: MILAN - Zlatan Ibrahimovic (Muscle), Simon Kjaer (Torn Muscle Fibre).

PARMA - Juraj Kucka (Bruise), Vincent Laurini (Muscular), Wylan Cyprien (Muscle) Alberto Grassi (Shoulder), Giuseppe Pezzella (Hamstring), Andrea Dini (Achilles).