Tegola Sion: Hoarau ai box fino a fine anno

Il Sion non potrà contare sui servigi di Guillaume Hoarau sino alla fine dell'anno. L'attaccante - che lamenta un problema muscolare a una coscia - si è infortunato in occasione della battuta d'arresto rimediata sabato a Vaduz (1-4) e salterà le prossime sette partite.

In questa stagione il 36enne, ex bomber dello Young Boys, è stato schierato soltanto in due occasioni in qualità di titolare dal suo tecnico Fabio Grosso ed è ancora alla ricerca della prima rete con la sua nuova squadra.

keystone-sda.ch (CHRISTIAN MERZ)