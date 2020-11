Svizzera: in Belgio con vista su Spagna e Ucraina

LEUVEN - Amichevole di prestigio per la Svizzera, impegnata questa sera in trasferta contro il Belgio (20.45). Sarà una “palestra” in vista delle ben più importanti sfide contro Spagna (sabato) e Ucraina (martedì), nelle quali la nostra nazionale dovrà cercare di evitare la retrocessione. Ultimi del loro gruppo a quattro lunghezze dagli ucraini, i rossocrociati dovranno vincere entrambe le partite per sperare di restare nella “Serie A” della Nations League. «Difficile, ma non impossibile», ha detto il selezionatore Vladimir Petkovic.

Cinque partite post-Covid, due pareggi e tre sconfitte: inutile affermare che un successo contro i Diavoli Rossi, che in casa non perdono dal 2016, potrebbe dare una grossa mano a Shaqiri e compagni in vista delle già citata gare dei prossimi giorni.

Come spesso capita di questi tempi, la vigilia della sfida è stata caratterizzata dalle “solite” notizie riguardanti il coronavirus. Jordan Lotomba e un membro dello staff tecnico sono risultati positivi al tampone: entrambi sono asintomatici e in isolamento.

Keystone (archivio)