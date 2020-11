Coronavirus e UEFA, il campionato si rifà il look

MURI - Tra i tantissimi problemi portati dalla pandemia c’è quello della quasi inutilità dei calendari pallonari. Ogni settimana, stoppata dalla quarantena, qualche squadra non può infatti scendere in campo, rendendo monca la giornata. Nel tentativo di recuperare le partite saltate, la SFL ha stilato un nuovo programma.

Tutti i confronti non andati in scena saranno disputati nelle settimane in cui la UEFA ha piazzato le giornate di Europa League. Se non ci saranno nuovi contrattempi, entro fine dicembre si dovrebbe così portare quasi tutte le squadre “in pari”. Quasi. Un solo incontro non sarà quasi certamente disputato: Lugano-Young Boys. Questo perché i bernesi saranno, appunto, impegnati nella competizione continentale. Il match sarà dunque giocoforza spostato al 2021.

Tenuto conto dell’obbligo degli stadi vuoti, in accordo con i propri partner televisivi, la SFL ha poi deciso di modificare l’orario d’inizio delle partite del sabato di Super League. Si passerà da due incroci alle ore 19, a uno alle 18.15 e l’altro alle 20.30.

keystone-sda.ch (LAURENT GILLIERON)