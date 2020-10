Il Barça passa allo Stadium: Juve piegata da Messi e Dembélé

TORINO - Non c'è stato il duello tra Messi e Ronaldo (fermato come noto dal Covid), ma Barcellona e Juve hanno comunque illuminato la serata dello Stadium. In trasferta a Torino nel secondo match del Gruppo G, i blaugrana hanno vinto 2-0. Per lunghi tratti padroni del gioco, i catalani hanno deciso la sfida con Dembélé (14') e Messi (rigore al 91'). La serata verrà ricordata anche per un fatto decisamente curioso, con Morata che si è visto annullare addirittura 3 gol per fuorigioco.

Nell'altro match del girone 2-2 tra Ferencvaros e Dinamo Kiev, con gli ucraini che si sono visti rimontare due gol nel secondo tempo.

Nel gruppo H bene Manchester United e PSG. I Red Devils - in vetta al girone a punteggio pieno - hanno steso 5-0 il Lipsia con tripletta di Rashford. I parigini hanno piegato in trasferta il Besaksehir, colpito due volte da Moise Kean (2-0).

La Lazio, impegnata sul campo del Brugge e alle prese con diverse assenze di peso, ha impattato 1-1. In vantaggio con Correa, i biancocelesti sono stati raggiunti al 42' da Vanaken (rigore). Le due contendenti si portano a quota 4 punti nel Gruppo F, dove il Dortmund ha trovato i primi punti. Di scena a domicilio contro lo Zenit, i gialloneri hanno vinto 2-0 grazie alle reti di Sancho e Haaland.

Da segnalare infine l'ampio successo del Chelsea (4-0 sul campo del Krasnodar) e quello di misura del Siviglia (1-0 sul Rennes, decisivo De Jong al 56').

keystone-sda.ch / STF (Antonio Calanni)