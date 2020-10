Svizzera implacabile, altro passo verso gli Europei

La Svizzera prosegue da imbattuta il suo cammino nelle qualificazioni verso il prossimo campionato Europeo, che si svolgerà in Inghilterra nel 2022 (spostato di un anno a causa del Covid).

Impegnata in trasferta contro la Romania, la selezione elvetica ha vinto 2-0 grazie a un gol per tempo. Aperte le marcature al 29' con Coumba Sow, le rossocrociate hanno chiuso i conti al 79' con Ana-Maria Crnogorcevic. Per la 30enne si tratta del 60esimo gol con la maglia della Nazionale.

In classifica, dopo 7 partite, la Svizzera si porta a quota 19 punti e guida il Gruppo H. Secondo il Belgio, che in caso di vittoria contro la Lituania salirebbe a 18. Terza - staccatissima - la Romania con 9. Per strappare ufficialmente il pass per l'Europeo alla selezione rossocrociata basterà un pareggio nell'ultimo match del girone in programma contro il Belgio.

Keystone/archivio