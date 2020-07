Niente da fare per l'U21 dello Zurigo: vince il Basilea

Sceso in campo con una formazione largamente rimaneggiata - visto che la maggior parte della squadra si trova attualmente in quarantena - lo Zurigo dei giovani non è stato in grado di mettere in difficoltà il Basilea. Al St. Jakob Park infatti, in occasione del 31esimo turno di Super League, i tigurini hanno incassato un netto 4-0, anche se fino al 92' perdevano 2-0.

Le due reti giunte nel finale siglate da Van Wolkswinkel (92') e Frei (94') hanno macchiato in parte la buona prova offerta dagli ospiti, i quali hanno provato fino all'ultimo a impensierire gli avversari di giornata. Per la cronaca Frei aveva anche aperto le marcature (14'), mentre Stocker aveva realizzato il momentaneo 2-0 al 37'.

In classifica il Basilea consolida la terza posizione (55 punti), tre lunghezze dall'YB (58) e quattro dalla capolista San Gallo (59), che devono però ancora scendere entrambi in campo. Dal canto suo lo Zurigo resta quinto appaiato al Lucerna (42).

keystone-sda.ch (GEORGIOS KEFALAS)