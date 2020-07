Antonio Marchesano in campo a Basilea

Questa sera - martedì 14 luglio - avrà luogo la sfida fra Basilea e Zurigo, valida per la 31esima giornata di Super League (ore 20.30). Ricordiamo che i tigurini scenderanno in campo al St. Jakob Park con molti Under 21, in quanto la squadra e lo staff tecnico sono in quarantena.

Attraverso un comunicato, il club zurighese ha voluto precisare che sei giocatori della prima squadra - assenti in occasione della trasferta di Neuchâtel - saranno della partita. Fra questi, stando al "Blick", ci sarebbero anche Antonio Marchesano, Pa Modou e Marco Schönbächler.



keystone-sda.ch (ALEXANDRA WEY)