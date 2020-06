Niente primato in solitaria: poker dello Zurigo a San Gallo

Nell'ultimo match del 25esimo turno di Super League, il San Gallo non è stato in grado di approfittare del passo falso dell'YB per staccarlo in vetta alla classifica.

I ragazzi di Zeidler sono infatti malamente caduti fra le mura amiche contro lo Zurigo - che non vinceva in campionato addirittura dallo scorso 14 dicembre - con il punteggio di 4-0, in virtù dell'autorete di Rüfli (31'), della doppietta di Aiyegun (64' e 91') e del gol di Kololli (87').

La formazione biancoverde continua a guardare tutti dall'alto della graduatoria insieme allo Young Boys con 48 punti, cinque lunghezze in più del Basilea (43) e nove in più del Servette (39).

keystone-sda.ch (GIAN EHRENZELLER)