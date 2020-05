«Il lockdown? Ho vissuto nelle strutture del club insieme a un cuoco»

Il centrocampista dell'Inter Christian Eriksen ha raccontato il modo in cui ha vissuto il "lockdown" totale in Italia. Nel momento in cui è esploso il coronavirus, ricordiamo che il giocatore era arrivato a Milano soltanto da qualche settimana.

«Non sapevo dove andare», è intervenuto proprio il danese ai microfoni della "Gazzetta dello Sport". «Inizialmente pensavo di dormire per due settimane sul divano di Lukaku o di Young, ma visto che hanno una famiglia ho dovuto fare diversamente(...). Ho di conseguenza "alloggiato" nelle strutture della società insieme a cinque membri dello staff e a un cuoco(...). Gli allenamenti? Ho corso nel parcheggio: 35 metri in avanti e 35 indietro(...). Non vedo l'ora di ricominciare a giocare».

keystone-sda.ch / STF (VASSIL DONEV)