Icardi lascerà Parigi

PARIGI - Soltanto qualche mese di permanenza in Francia: Mauro Icardi è già pronto a lasciare il PSG. Diverse le ragioni che hanno spinto la società a non riscattare il giocatore argentino (70 milioni all'Inter). Seppur non ancora in via definitiva, la decisione sembra ormai essere presa...

I parigini sarebbero andati su tutte le furie quando - dopo la partita d'andata di Champions League contro il Borussia Dortmund - Wanda Nara ha organizzato la festa di compleanno di suo marito, che ha coinvolto diversi tesserati della squadra. Inoltre il 27enne sarebbe fuori dai progetti tecnici di Thomas Tuchel. Troppo incostante il rendimento dell'ex capitano dell'Inter...

Nonostante il mercato ora sia fermo, Icardi non sembra suscitare molto interesse: ad oggi l'unica squadra che starebbe facendo un pensierino è la Juve, società alla quale il giocatore era già stato accostato in passato...

Keystone