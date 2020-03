Emergenza coronavirus, il Borussia Dortmund riprende gli allenamenti: «Importante tornare in campo»

DORTMUND - Il Borussia Dortmund di Lucien Favre torna ad allenarsi. Con la Bundesliga ferma almeno fino al 30 aprile e la Federcalcio tedesca che aveva raccomandato ai 36 club professionistici di Germania di non ricominciare le attività prima del 6, i gialloneri hanno comunque deciso di riprendere lunedì le sedute lavorando a coppie.

La notizia non arriva dai canali ufficiali del club, ma dalla bocca dell'ex Juve Emre Can, che ha parlato ai microfoni dell'emittente tedesca "Sport1": «È importante tornare in campo», ha detto il centrocampista. «Penso che sostanzialmente continueremo a fare ciò che abbiamo fatto fin qui; esercizi con i pesi, tapis roulant e cyclette. Mi piacerebbe tornare a giocare domani. Ma so che non è possibile».

Emre Can ha poi toccato l'argomento stipendi, approvando la decisione della squadra di rinunciare al 20%. «Noi calciatori abbiamo una responsabilità, guadagniamo molti soldi e vogliamo restituire qualcosa».