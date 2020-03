Ter Stegen spiazza tutti: «A volte mi chiedono il nome di un calciatore e non ho idea di come si chiami...»

BARCELLONA - Marc-André Ter Stegen, forte portiere del Barcellona, spiazza tutti con un'uscita a sorpresa. «Non vedo molto calcio, solo quando ci sono dei big match o se so che gioca un mio amico. A volte mi chiedono il nome di un calciatore e non ho idea di come si chiami... Ho una pessima memoria. In Spagna mi succede con i nomi degli avversari, non li so. Poi se mi fanno vedere il video capisco chi sono, come si muovono e come giocano. È una cosa un po’ strana…», queste le parole del portiere tedesco, che ha svelato il simpatico aneddoto in un'intervista a "El Pais".

Con il coronavirus a farla da padrone, Ter Stegen ha poi parlato di come vive la quarantena e della sua vita in Spagna. «Il calcio non è una priorità, bisogna stare a casa e per me non è un problema visto che sono una persona molto calma. A Barcellona mi trovo bene, mi hanno fatto sentire il benvenuto, sia a me che alla mia famiglia. E ci sono cose qui che mi piacciono, come il cibo, il tempo e il mare. Ma resto sempre molto tedesco, sono un tipo molto puntuale».