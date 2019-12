Il Liverpool ingaggia un giapponese: «Un sogno che diventa realtà»

LIVERPOOL (GB) - Il Liverpool ha messo sotto contratto, a partire dal 1 gennaio 2020, l'attaccante giapponese Takumi Minamino. Il 24enne proviene dal Red Bull Salisburgo e in questa stagione ha affrontato proprio i Reds nel doppio confronto della fase a gironi di Champions League, realizzando anche una rete ad Anfield Road nella sconfitta per 4-3.

Con la formazione austriaca il nipponico ha messo a referto 64 reti in 199 partite disputate, mentre con la nazionale del suo paese ha siglato 11 gol in 22 incontri. «È un sogno che diventa realtà», sono state le parole di Minamino. «Non avrei mai immaginato di essere in grado di giocare per questa squadra».

Il Liverpool ha sborsato 7,25 milioni di sterline per assicurarsi i servigi del giocatore, il quale ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo (2024).

keystone-sda.ch / STR (LUKAS BARTH)