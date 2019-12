Lugano: è un'uscita di scena con beffa

KIEV (Ucraina) - Vincere per chiudere in bellezza l'avventura europea e per far "sorridere" le casse del club presieduto da Angelo Renzetti. Era questa la missione del Lugano, impegnato sul campo della Dinamo Kiev nel sesto e ultimo impegno di EL. Ma la missione non è riuscita alla truppa di Jacobacci, raggiunta sull'1-1 al 94' quando già Sulmoni e compagni stavano pregustando il dolce gusto della vittoria.

Nel primo tempo gli ospiti hanno controllato piuttosto agevolmente le (poche) folate offensive dei padroni di casa (costretti a vincere per sperare di passare il turno). Proprio sul finire di tempo ecco il guizzo che ha permesso ai sottocenerini, fin lì poco attivi sul fronte offensivo, di guadagnare il riposo in vantaggio: cross di Dalmonte in area e incornata vincente di Aratore.

Al 51' Karavaev ha avuto la grande occasione per portare la sfida sull'1-1, ma - tutto solo contro il portiere del Lugano - non è riuscito a centrare lo specchio della porta. Al 71' ecco un nuovo squillo dei padroni di casa: la punizione di Tsygankov è stata ben contenuta da un attento Da Costa.

Lo stesso Tsygankov non si è lasciato pregare al 94', quando ha fatto partire un sinistro chirurgico che questa volta non ha lasciato scampo al portiere ospite. Per i sottocenerini, dunque, un'uscita di scena piuttosto amara di un'avventura comunque da ricordare...

Nell'altra sfida del Gruppo il Malmö è andato a vincere 1-0 sul campo del Copenaghen.

Da segnalare pure che il già qualificato Basilea ha sconfitto per 2-0 i turchi del Trabzonspor, grazie alle segnature di Widmer e Stocker.

DINAMO KIEV - LUGANO 1-1 (0-1)

Reti: 45' Aratore 0-1; 94' Tsygankov 1-1.

Lugano: Da Costa, Yao, Sulmoni, Daprelà, Obexer, Custodio, Lovric (84' Crnigoj), Guidotti (55' Vecsei), Dalmonte (64' Maric), Holender, Aratore.

Ti-press (Samuel Golay)