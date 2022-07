Niente da fare: Lugano ko in finale

È così terminata una lunga stagione in cui i ragazzi hanno comunque ribaltato i pronostici e superato gli obiettivi iniziali del club. «Congratulazioni agli Invaders», sono state le parole del presidente Elia Richina. «Da parte nostra siamo soddisfatti di quanto i nostri ragazzi abbiano saputo dimostrare in campo in questa stagione, sia a livello di prima squadra sia a livello della U19. Al di là del risultato, è stato bello vedere in campo ben sei membri del settore giovanile, ovvero Gabriele Aimetti, Frederick Mercolli, Noah Coluccia, Kevin Zinnanti, Simone Piazzoli e Maximillian Otth. Oltre a questo abbiamo molti giocatori nuovi e subito dopo l'estate continueremo ad allenarci in vista della prossima stagione. La formazione dei nuovi elementi, così come quella dei nostri giovani sono la nostra priorità».