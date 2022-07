Vingegaard-Pogacar, rivali “perfetti” e impavidi

PARIGI - «È stato uno spettacolo, il Tour più bello e avvincente da molti anni a questa parte», in tanti l‘hanno pensato, detto e scritto in questi giorni, prima e dopo l’ultimo tramonto sui Campi Elisi e l’incoronazione di Jonas Vingegaard. Partita da Copenaghen l’1. luglio, la Grande Boucle si è chiusa dopo 3¦353,4 km con un danese in trionfo, come fosse un segno del destino già scritto tra le stelle. L’unica grande assente di questo fantastico viaggio è stata la noia, per una corsa che ha saputo divertire a suon di attacchi e colpi di scena.