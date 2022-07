Djokovic-Sinner, sorprese non contemplate

Convinzione o pura pretattica? I solitamente informatissimi e precisissimi bookmaker non credono troppo alle parole di Djokovic al quale - studiati precedenti e caratteristiche del gioco - hanno accostato quote ridicole. Nole vincente è infatti "dato" molto basso, tra l’1,1 e 1,25 a 1 (1,1-1,25 franchi vinti per ogni franco giocato). Sinner in semifinale è invece "dato" a 6-7 a 1 (6-7 franchi vinti per ogni franco puntato). C’è sempre spazio per un successo dell’italiano, è vero; i professionisti delle scommesse pensano in ogni caso sia estremamente improbabile.