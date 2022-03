Shiffrin e Vlhova dietro, podio per Michelle Gisin

ARE - Tutti attendevano Mikaela Shiffrin o Petra Vlhova, impegnate nella volata per la Coppa del Mondo, e invece ad Are ha trionfato Katharina Liensberger. L’austriaca è stata la più costante sulle due manche, chiudendo al quinto posto la prima per poi accelerare fino alla vetta nella seconda.

Su un podio impronosticabile sono salite anche la norvegese Mina Fürst Holtmann (+0”16) e un’ottima Michelle Gisin (0”23), brava a recuperare dopo il sesto posto della prima metà gara.

Alle spalle della rossocrociata si sono invece piazzate la Vlhova (0”25) e la Dürr (0”34), rispettivamente seconda e prima dopo la manche iniziale. Solo nona Mikaela Shiffrin (0”80), preceduta anche da Mélanie Meillard (0”75).

keystone-sda.ch (PONTUS LUNDAHL)