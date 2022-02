Fanny Smith esulta: l'elvetica ha vinto il ricorso, il bronzo è suo

PECHINO - Fanny Smith può festeggiare a posteriori la medaglia di bronzo conquistata nello skicross ai Giochi Olimpici di Pechino, che corrisponde anche al 15esimo riconoscimento complessivo per la delegazione svizzera (7 ori, 2 argenti e 6 bronzi).

Ricordiamo che la 29enne era stata penalizzata al termine della gara, in seguito a un contatto con la tedesca Daniel Maier, giudicato scorretto da parte della giuria. La commissione d'appello della FIS ha poi accettato in un secondo momento il ricorso dell'elvetica e le ha così ridato il gradino più basso del podio «Sono chiaramente sollevata per questa decisione, perché sono sempre stata convinta di non aver commesso nessun errore», si può leggere in un comunicato diramato da Swiss-Ski. «Nello stesso tempo mi dispiace però per Daniela Maier».

