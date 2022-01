Vittoria di Federica Brignone in super G, ma è grande anche Corinne Suter

ALTENMARKT-ZAUCHENSEE - Non è riuscita a piazzare un succulento bis Lara Gut-Behrami sulle nevi austriache di Altenmarkt-Zauchensee. La ticinese - dopo lo splendido acuto di ieri in discesa - si è piazzata decima in super G, dove non è riuscita a trovare le linee sperate.

A prendersi la scena - per quanto concerne la pattuglia elvetica - è stata un'eccellente Corinne Suter, protagonista di una grandissima prova conclusa al secondo posto. La svittese ha concesso quattro piccolissimi centesimi all'italiana Federica Brignone, trionfatrice della prova. Terza l'austriaca Ariane Raedler (+ 0''17).

Seguono Marta Bassino, Tessa Worley, Laura Gauche, Alice Robinson, Elena Curtoni ed Ester Ledecka. Appena fuori dalla top ten, dietro alla ticinese, la nostra Jasimine Flury (11esima).

keystone-sda.ch / STR (Marco Trovati)