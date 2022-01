Djokovic dovrà lasciare l'Australia?

Djokovic chiuso in un hotel di rifugiati: «Grazie per il supporto»

MELBOURNE - Ancora poche ore e poi sapremo quello che sarà il destino Novak Djokovic: potrà disputare o no l'Australian Open?

Negli ultimi giorni gli avvocati del serbo hanno lavorato alacremente per cercare di ribaltare la decisione del governo australiano di annullare il visto con cui il numero 1 al mondo del tennis pensava e sperava di entrare nella terra dei canguri.

A mezzanotte (ora svizzera) scatterà la tanto attesa udienza. Il tribunale di Melbourne ha reso pubblica la posizione che il governo terrà: tramite i suoi avvocati si batterà per respingere Nole. L'infezione da Covid (avvenuta a metà dicembre, secondo quanto sostenuto dai legali del tennista) non è una motivazione sufficiente per ottenere l'esenzione medica. A sostegno della mancata vaccinazione, Nole non avrebbe fornito prove sufficienti di controindicazione all'inoculazione.

No vaccino, no accesso all'Australia, dunque? Una sentenza dall'esito praticamente scontato? Ad ogni modo lo stesso governo avrà piena facoltà di annullare il visto, anche nel caso in cui il tribunale chiamato a esprimersi nelle prossime ore desse ragione a Djokovic. «L'Australia, in quanto paese sovrano, mantiene la massima discrezionalità su chi far entrare nel suo Paese».

Sarà una notte di passione...

keystone-sda.ch / STF (Mark Baker)