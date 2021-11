Billie Jean King Cup: Teichmann e Bencic perfette, raggiunta la Russia

Venue: Stadio Carlo Castellani.

Turf: Natural.

Capacity: 16,284.

Referee: Luca J.

Pairetto (ITA).

Home Manager: Aurelio Andreazzoli (ITA).

Away Manager: Davide Ballardini (ITA).

Sidelined Players: EMPOLI - Petar Stojanovic (Yellow card suspension).

GENOA - Ivan Radovanovic (Suspended) Mattia Destro (Knee Injury) Nikola Maksimovic (Strain) Mattia Bani (Muscular problems) Hernani (Tear in the abductor muscle) Mohamed Fares (Muscle Injury) Francesco Cassata (Knee Surgery) Paolo Ghiglione (Knee Injury).

u008077,650,000 Total market value u008096,600,000.

Age: 25.3-27.6.

National team players: 5-8.

Youth national team players: 9-8.

Foreigners: 10-16.

VAR Video Referee.