Trionfa la Germania di Tony Martin. Sul podio anche Olanda e Italia

BRUGES - Grande amarezza in casa rossocrociata per l'esito della staffetta mista a cronometro nei Mondiali in corso di svolgimento in Belgio.

La squadra Svizzera, composta da Stefan Küng, Stefan Bisseger, Mauro Schmid, Marlen Reusser, Elise Chabbey e Nicole Koller, ha chiuso al quarto posto a soli 5 centesimi dall'Italia di Ganna&co.

Gli elvetici hanno consumato il tracciato di 44,5 km (equamente divisi) da Knokke-Heist a Bruges in 51'26"89. Il sestetto azzurro, terzo, ha chiuso in 51’26”84.

La medaglia d'oro è andata alla Germania, che ha sbaragliato la concorrenza in 50'49"10. Seconda piazza per l'Olanda, staccata di 13".

Da segnalare che il tedesco Tony Martin, quattro volte campione del mondo nella crono individuale, lascia il professionismo con un altro fantastico oro al collo.

