Ajla Del Ponte brilla a Zurigo

ZURIGO - Altra serata di gioia e da incorniciare per Ajla Del Ponte, che alla Weltklasse di Zurigo - gran finale della stagione di Diamond League - ha centrato uno splendido terzo posto nella finale dei 100m.

Al Letzigrund la ticinese ha fermato il crono in 10''93, chiudendo alle spalle della fuoriclasse giamaicana Elaine Thompson-Herah (10''65) e della britannica Dina Asher-Smith (10''87). Ajla, raggiante dopo la gara, ha battuto di un soffio la britannica Daryll Neita (fotofinish) e la bernese Mujinga Kambundji, che ha corso in 10''94. La Kambundji si è poi messa in evidenza anche nei 200m, chiusi al quarto posto in 22”27. Il successo è andato alla giovane Christine Mboba (nuovo record mondiale U20 in 21''78).

Nei 100m maschili ha trionfato l'americano Fred Kerley grazie al tempo di 9"87. Alle sue spalle il canadese De Grasse e l'altro statunitense Ronnie Baker. De Grasse è poi giunto secondo anche nei 200m, vinti dall’americano Bednarek.

In lizza nella finale dei 400m grazie a una wild card, il ticinese Ricky Petrucciani ha concluso al settimo rango in 46''38. Il successo è andato allo statunitense Michael Cherry (44''41).

Tra le altre performance di serata spicca sicuramente quella della russa Anzhelika Sidorova, che nel salto con l’asta femminile si è imposta con 5.01m. Si tratta di una delle migliori prestazioni di sempre.

Da segnalare infine la bella vittoria dell'italiano Tamberi nel salto in alto, con un ottimo 2.34m. L'azzurro, che ha infiammato il pubblico, ha battuto l'ucriano Protsenko (2.30).

keystone-sda.ch (ENNIO LEANZA)