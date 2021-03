Operazione riuscita: la Vlhova balza al comando della generale

ARE - Operazione riuscita: Petra Vlhova è la nuova leader della generale di Coppa del Mondo. I 100 punti messi in carniere oggi, grazie al successo ottenuto nello slalom di Are, le hanno permesso di scavalcare Lara Gut-Behrami e di portarsi a +64 sulla ticinese.

La slovacca - già in testa dopo la prima manche - ha brillantemente dominato i paletti stretti svedesi, precedendo al traguardo Katharina Liensberger (+ 0''20) e Mikaela Shiffrin (+ 0''64). Appena giù dal podio Wendy Holdener, attardata di 69 centesimi. Settima Michelle Gisin (+ 1''91).

Sempre sulle nevi di Are domani si terrà un nuovo slalom, che potrebbe portare la stessa Vlhova ad allungare ulteriormente in classifica. In attesa delle finali di Lenzerheide in programma settimana prossima, dove la sciatrice di Comano cercherà la rimonta.

