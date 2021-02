Tsitsipas demolito

MELBOURNE - Un Daniil Medvedev quasi perfetto non ha lasciato scampo a Stefanos Tsitsipas, qualificandosi per la finale degli Australian Open dopo aver risolto la pratica 6-4, 6-2, 7-5. Ottimo al servizio (un solo break subito in tutto l’incontro), il russo ha sfruttato al meglio le incertezze del greco (invece pessimo in battuta), svuotato fisicamente ed emotivamente dalla maratona dei quarti di finale contro Rafa Nadal.

Il 25enne moscovita, che ha perso appena due set in tutto il torneo (nei sedicesimi di finale contro Krajinovic), sfiderà ora Nole Djokovic nel match che vale il titolo. A caccia del nono trionfo, il serbo è ovviamente favorito; Medvedev ha in ogni caso mostrato di avere le qualità per sperare nel colpaccio.

keystone-sda.ch / STR (Hamish Blair)