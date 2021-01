Zenhäusern galleggia, Simonet stupisce

FLACHAU - Un grande Clément Noël ha chiuso davanti a tutti la prima manche dello slalom di Flachau. Il francese ha preceduto il norvegese Sebastian Foss-Solevaag, secondo a 0”23, e l’austriaco Manuel Feller, terzo a 0”25.

Giornata per il momento opaca per la truppa svizzera, che ha avuto in Ramon Zenhäusern il suo uomo migliore (sesto a 0”81). Buona prova per Sandro Simonet, in top-10 (partendo con il pettorale numero 33) a 1”05 dal leader.

keystone-sda.ch / STR (Gabriele Facciotti)