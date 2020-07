«Non vedo i miei genitori da mesi...»

Domenica scorsa si sarebbe dovuta concludere l’edizione 2020 del torneo di Wimbledon, che ricordiamo è stata annullata a causa del Covid-19. Per i tennisti più "vecchi" come Andy Murray - vincitore in due occasioni dello slam britannico (2013 e 2016) - potrebbe essere stata l'ultima occasione di giocare sui prati londinesi.

Il 33enne soffre infatti di un cronico dolore all’anca e potrebbe ben presto decidere di abbandonare le competizioni... «Sto diventando vecchio per giocare a tennis», si può leggere sulle colonne di "Quotidiano.net". «Quando salto una grande competizione sono di conseguenza consapevole che non avrò più molte altre opportunità per recuperare. Il fatto di non avere giocato Wimbledon quest’anno è stato un grande dispiacere».

Il due volte medaglia d'oro olimpica in singolare ha in seguito parlato delle cose che gli stanno mancando in questo periodo, in cui gli spostamenti sono inevitabilmente ancora limitati. «Mi manca viaggiare e scoprire nuovi posti nel mondo, ma mi mancano soprattutto i miei amici e i miei genitori. Non li vedo da mesi e spero di poterli riabbracciare presto».

keystone-sda.ch / STF (Alastair Grant)