La Yamaha non si ferma: dopo Rossi (in uscita), presto l'ufficialità di Lorenzo come tester

IWATA (Giappone) - Dopo aver annunciato l'arrivo di Fabio Quartararo a partire dal 2021, col francese che affiancherà Maverick Viñales in sella a una Yamaha ufficiale (via Rossi), la casa di Iwata non si ferma e ha ormai in mano l'accordo con Jorge Lorenzo nel ruolo di collaudatore. Si attende ancora l'annuncio ufficiale, ma stando ai ben informati lo spagnolo, che ha dato l'addio alla MotoGP in novembre, potrebbe scendere in pista in sella alla M1 già in Malesia per i test in programma a inizio febbraio.

Con il ritorno di Lorenzo la Yamaha, che punta a un rafforzamento generale, piazzerebbe così un altro tassello importante per gli anni a venire, dove punterà dritta alla vittoria del titolo dopo gli ultimi anni nei quali è stata a tratti in affanno. Quello del maiorchino, con alle spalle nove anni in Yamaha conditi da tre Mondiali vinti, sarebbe un prezioso ritorno.