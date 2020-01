Sorpresa al Sestriere, trionfa Clara Direz. Svizzere a bocca asciutta

SESTRIERE (Italia) – Non sono mancate le sorprese nel gigante parallelo del Sestriere, finito con il successo della francese Clara Direz, capace di eliminare nel primo turno la fenomenale Mikaela Shiffrin. La 24enne, alla prima vittoria in carriera, è poi giunta brillantemente sino alla finalissima, dove ha infine battuto l'austriaca Elisa Mörzinger. Per entrambe si tratta anche del primo podio in Coppa del Mondo.

Al terzo posto si è piazzata l'italiana Marta Bassino, che nella finalina ha avuto la meglio sulla connazionale Federica Brignone. Da segnalare che proprio la Bassino aveva eliminato Lara Gut-Behrami negli ottavi. Pure Wendy Holdener, inchinatasi all'azzurra Sofia Goggia, è uscita di scena agli ottavi di finale.

In casa rossocrociata c'è preoccupazione per le condizioni di Aline Danioth, che dopo una prova impeccabile nel primo turno - dove ha estromesso la slovacca Petra Vlhova - è caduta rovinosamente mentre fronteggiava la Brignone. Per la 21enne elvetica si teme un infortunio al ginocchio.

