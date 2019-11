Djokovic spazza via Berrettini

LONDRA (GBR) - Tutto facile per Novak Djokovic, che nel match d'esordio delle ATP Finals non ha lasciato scampo a Matteo Berrettini, piegato in 1h02'. Nole, numero 2 al mondo, ha condotto le danze con autorità imponendosi 6-2, 6-1 sull'italiano, volenteroso ma mai realmente in partita.

Il serbo, in attesa del duello in programma questa sera tra Federer e Thiem, si porta in vetta al Gruppo Borg.

keystone-sda.ch/STF (Alastair Grant)