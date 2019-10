Non solo Federer, Nadal e (staccato) Djokovic: pure Wawrinka tra i più costanti al mondo

LOSANNA - Mezze misure Wawrinka ne ha pochissime. Vince o fa disperare. Fa imprese o cade fragorosamente. Nella sua vità c'è insomma pochissimo grigio, mentre il bianco e il nero abbondano.

Nel suo continuo saliscendi, andatura che gli ha comunque permesso di vincere tre Slam e un Masters1000, il vodese ha sempre saputo tenere livelli altissimi. Per tutta la carriera. A certificare la bontà del lavoro svolto, che mescolato a qualità indubbie gli ha permesso di essere quasi sempre molto competitivo, è arrivato questa settimana un "premio" significativo: l'inserimento nella top ten - tra i giocatori in attività - come numero di settimane spese nella top-50 della classifica ATP. A comandare la speciale graduatoria è ovviamente Roger Federer (1'016 settimane da top-50 in carriera), che precede Rafa Nadal (827) e Fernando Verdasco (754). Stan è decimo con 650 settimane. Longevità, doti, professionalità: per stare accanto ai big niente può essere lasciato al caso.

I giocatori in attività con più settimane tra i top-50 in carriera: 1. Roger Federer 1'016; 2. Rafa Nadal 827; 3. Fernando Verdasco 754; 4. Feliciano Lopez 725; 5. Tomas Berdych 718; 6. Richard Gasquet 710; 7. Novak Djokovic 696; 8. Tommy Robredo 693; 9. Gäel Monfils 666; 10. Stan Wawrinka 650.

keystone-sda.ch/ (Sarah Stier)