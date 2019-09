“Smeraldino da 50-60'000 dollari”, gli USA ammirano l'anello di Lindsey Vonn

NEW YORK (USA) – In agosto hanno annunciato il loro fidanzamento ufficiale. Poi si sono mostrati in giro per gli States, tra eventi e serate di gala. Lindsey Vonn e P.K. Subban sono la coppia del momento oltreoceano dove tutti, ma proprio tutti, ipotizzano e scommettono sulla data delle nozze.

In molti sono quindi rimasti spiazzati quando, per una premiazione organizzata da Vanity Fair a New York, la 34enne si è presentata senza il suo cavaliere. A fare le veci del 30enne difensore dei Devils è stato... un regalino discreto: l'anello di fidanzamento indossato da Lindsey. Il gioiello, gigante, ha lasciato a bocca aperta stuoli di ragazze in attesa di considerazione da parte dei loro partner, che immediatamente si sono lanciate nella valutazione. Secondo le più esperte il prezioso, uno smeraldo, è di 4-4.5 carati e vale 50-60'000 dollari. Le basi della “promessa” sembrano insomma solide.