Partenza comoda per Federer

CINCINNATI (USA) - La prima uscita sul cemento è stata comoda e soprattutto vincente per Roger Federer. Nel secondo turno del torneo di Cincinnati il renano si è infatti agevolmente sbarazzato di Juan Londero, imponendosi 6-3 6-4 in poco più di un'ora di gioco (1:01).

Fermo dalla finale di Wimbledon persa contro Djokovic, Federer ha impiegato poco per trovare tempi e misure sul "duro" nordamericano. Ha commesso qualche errore evitabile, questo è vero, davvero non ha in ogni caso patito contro il 25enne argentino, qualificatosi superando agevolmente l'italiano Berrettini ma presentatosi al grande appuntamento (della vita) un po' scarico. Negli ottavi di finale del Masters1000 statunitense per Roger potrebbe esserci un derby. Giocherà infatti contro il vincente della sfida tra Wawrinka e il russo Rublev.

keystone-sda.ch/ (Sam Greene)