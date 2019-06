Schiacciante vittoria per il TC Lugano 1903

PREGASSONA - Netta vittoria per il TC Lugano 1903-Team Ticino nel quarto turno dell’Interclub di LNB. La compagine che raggruppa i migliori giovani talenti del Cantone si è imposta sabato sui campi di Pregassona con il punteggio di 7-2 contro il Rapperswil e occupa ora la seconda posizione in graduatoria con 24 punti, quattro in meno del capolista Seeblick ZH. E proprio la squadra zurighese scenderÄ in Ticino sabato 15 giugno per l’ultimo impegno nel girone.

Una situazione di classifica inattesa alla vigilia della stagione, che apre uno spiraglio per un clamoroso exploit quale sarebbe la qualificazione allo spareggio per la promozione in LNA e che testimonia la bontÄ del progetto di unire le forze tra il TC Lugano 1903 e l’ArTT, Associazione Regionale Tennis Ticinese.

Tornando alle sfide di sabato, i ragazzi allenati da Giovanni Livio e Federico Valsangiacomo, rinforzati dallo straniero Alessandro Bega, si sono aggiudicati tutti i sei singolari. Spettacolari i tre doppi, tutti terminati al Long Tie Break.