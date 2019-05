Compitino svolto senza problemi, Federer “comodo” al Roland Garros

PARIGI (Francia) – Pomeriggio senza sussulti per Roger Federer, che ha superato il secondo turno del Roland Garros piegando in tre set Oscar Otte.

Il tedesco non era un avversario sulla carta temibilissimo. In campo si è però dimostrato agguerrito e più che determinato. Tanta voglia non gli è in ogni caso bastata per sorprendere il basilese il quale, pur senza essere strabiliante – va ammesso –, ha comunque saputo chiudere i conti in poco più di un'ora e mezzo.

Centrato un break per set, il renano ha alla fine vinto 6-4, 6-3, 6-4, garantendosi la sfida al norvegese Ruud nei 16esimi di finale.

KEYSTONE/EPA (CAROLINE BLUMBERG)