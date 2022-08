Lupo in Ticino, lettera a Simonetta Sommaruga

Mai come in questa stagione vi sono stati tanti avvistamenti e predazioni da lupi in Svizzera. Lei signora Consigliera federale davanti al Consiglio Nazionale a marzo ha dichiarato che in Svizzera è accertato un aumento annuo del 30% e che a quel giorno almeno 150 lupi erano presenti sul territorio nazionale. Sicuramente oggi sono molti di più considerate le cucciolate intervenute. Cinque Cantoni - Grigioni, Uri, Vallese, Vaud e Glarona - hanno decretato in questi ultimi giorni degli abbattimenti. Alcuni di questi prelievi sono già avvenuti. Il cantone Ticino, nonostante decine e decine di predazioni, nessun abbattimento decretato, situazione che fa imbestialire allevatori, alpigiani e le popolazioni delle Regioni di montagna. Il BAFU dal 11 giugno è stato incaricato dal Cantone Ticino di gestire la preoccupante situazione di Cerentino. Nulla, a nostra conoscenza, è stato fatto in quasi due mesi. Inaudito! Proprio questa mattina il Cantone ha diramato un allarme sull’Alpe di Pian Crosch, proprio sopra Cerentino.