Mendrisiotto: Salviamo le nostre api

Per questo motivo tutti noi dobbiamo capire l'importanza di sostenere gli apicoltori, aiutandoli adoperando con intelligenza prodotti non nocivi alla vita delle api. In caso contrario le api spariranno dalla nostra vita. Non avremo più il miele, un quasi antibiotico naturale per le infiammazioni delle vie respiratorie e rischieremo di dover inserire una nuova professione, come attualmente capita in Cina, quella dell'impollinatore di piante da frutta. Sta di fatto che gli impollinatori cinesi pagati dai frutticoltori tentano di sostituire le api con un lavoro enorme ma che mai però sostituirà pienamente quello degli insetti. Basti pensare che un lavoratore di questo settore impollina 2 alberi al giorno, mentre le api assicurano l'impollinazione di ben 25 alberi in modo perfetto nel tempo usato dall'uomo. Riflettiamo e facciamo attenzione a come usiamo i pesticidi, perché le future primavere senza api, saranno una catastrofe per tutti noi. Stiamo vivendo sulle nostre spalle il cambiamento climatico, quindi diamoci da fare e variamo delle leggi a protezione degli apicoltori sempre più rari, aiutandoli a difendere le nostre api indispensabili per la nostra vita.